В этом Эль-Класико хозяином будет столичный клуб. Принципиальные соперники будут определять сильнейшего на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу", информирует 24 Канал.

Когда начнется игра Реал – Барселона?

Матч между грандами испанского футбола состоится 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Мадридский Реал попытается взять реванш за прошлый сезон у команды Ханси Флика. Тогда каталонцы добыли все трофеи на внутренней арене, к тому же переиграли "сливочных" в каждом очном противостоянии.

Справка. В кампании-2024/2025 Реал и Барселона дважды играли в чемпионате Испании, а также встречались в финалах национального Кубка и Суперкубка. Каталонцы триумфовали во всех поединках с общим счетом 16:7.

Отметим, что перед этим противостоянием отличная новость для фанатов "блаугранас" поступила из лагеря их любимой команды. По информации Sport.es, бразильский вингер Рафинья, который месяц не играл из-за травмы, успел восстановиться к Эль-Класико и должен попасть в заявку.

Напомним, что в Украине поединок можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также 24 Канал проведет текстовую трансляцию, а после финального свистка будет опубликован отчет об игре с видеообзором.

Что известно о противостоянии Реала и Барселоны?