В этом Эль-Класико хозяином будет столичный клуб. Принципиальные соперники будут определять сильнейшего на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу", информирует 24 Канал.
Когда начнется игра Реал – Барселона?
Матч между грандами испанского футбола состоится 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.
Мадридский Реал попытается взять реванш за прошлый сезон у команды Ханси Флика. Тогда каталонцы добыли все трофеи на внутренней арене, к тому же переиграли "сливочных" в каждом очном противостоянии.
Справка. В кампании-2024/2025 Реал и Барселона дважды играли в чемпионате Испании, а также встречались в финалах национального Кубка и Суперкубка. Каталонцы триумфовали во всех поединках с общим счетом 16:7.
Отметим, что перед этим противостоянием отличная новость для фанатов "блаугранас" поступила из лагеря их любимой команды. По информации Sport.es, бразильский вингер Рафинья, который месяц не играл из-за травмы, успел восстановиться к Эль-Класико и должен попасть в заявку.
Напомним, что в Украине поединок можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также 24 Канал проведет текстовую трансляцию, а после финального свистка будет опубликован отчет об игре с видеообзором.
Что известно о противостоянии Реала и Барселоны?
По данным Transfermarkt, это будет 262-е Эль-Класико в истории. Сейчас минимальное преимущество имеют мадридцы 106 побед против 104 у каталонцев, а еще 51 раз команды играли вничью.
Клубы являются с отрывом самыми титулованными в Испании. В течение XXI века они на двоих выиграли 21 из 25 чемпионств Ла Лиги.
Всего на двоих они завоевали более 200 трофеев, каталонцы чаще торжествовали в Кубке и Суперкубке Испании, а мадридцы больше длбывали титулов национального чемпионата и еврокубков.
Сейчас в Ла Лиге лидером являются "сливочные". Они в девяти турах набрали 24 очка, а Барселона – 22.