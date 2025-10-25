В цьому Ель-Класіко господарем буде столичний клуб. Принципові суперники визначатимуть сильнішого на легендарному стадіоні "Сантьяго Бернабеу", інформує 24 Канал.

Коли розпочнеться гра Реал – Барселона?

Матч між грандами іспанського футболу відбудеться 26 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Мадридський Реал спробує взяти реванш за минулий сезон у команди Гансі Фліка. Тоді каталонці здобули всі трофеї на внутрішній арені, до того ж переграли "вершкових" у кожному очному протистоянні.

Довідка. В кампанії-2024/2025 Реал і Барселона двічі грали в чемпіонаті Іспанії, а також зустрічалися у фіналах національного Кубка та Суперкубка. Каталонці тріумфували в усіх поєдинках з загальним рахунком 16:7.

Зазначимо, що перед цим протистоянням чудова новина для фанатів "блаугранас" надійшла з табору їх улюбленої команди. За інформацією Sport.es, бразильський вінгер Рафінья, який місяць не грав через травму, встиг відновитися до Ель-Класіко та має потрапити до заявки.

Нагадаємо, що в Україні поєдинок можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також 24 Канал проведе текстову трансляцію, а після фінального свистка буде опубліковано звіт про гру з відеооглядом.

Що відомо про протистояння Реала та Барселони?