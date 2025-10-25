В цьому Ель-Класіко господарем буде столичний клуб. Принципові суперники визначатимуть сильнішого на легендарному стадіоні "Сантьяго Бернабеу", інформує 24 Канал.
Коли розпочнеться гра Реал – Барселона?
Матч між грандами іспанського футболу відбудеться 26 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.
Мадридський Реал спробує взяти реванш за минулий сезон у команди Гансі Фліка. Тоді каталонці здобули всі трофеї на внутрішній арені, до того ж переграли "вершкових" у кожному очному протистоянні.
Довідка. В кампанії-2024/2025 Реал і Барселона двічі грали в чемпіонаті Іспанії, а також зустрічалися у фіналах національного Кубка та Суперкубка. Каталонці тріумфували в усіх поєдинках з загальним рахунком 16:7.
Зазначимо, що перед цим протистоянням чудова новина для фанатів "блаугранас" надійшла з табору їх улюбленої команди. За інформацією Sport.es, бразильський вінгер Рафінья, який місяць не грав через травму, встиг відновитися до Ель-Класіко та має потрапити до заявки.
Нагадаємо, що в Україні поєдинок можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також 24 Канал проведе текстову трансляцію, а після фінального свистка буде опубліковано звіт про гру з відеооглядом.
Що відомо про протистояння Реала та Барселони?
За даними Transfermarkt, це буде 262-ге Ель-Класіко в історії. Наразі мінімальну перевагу мають мадридці 106 перемог проти 104 у каталонців, а ще 51 раз команди грали внічию.
Клуби є з відривом найтитулованішими в Іспанії. Протягом XXI сторіччя вони на двох виграли 21 з 25 чемпіонств Ла Ліги.
Загалом на двох вони здобули понад 200 трофеїв, каталонці частіше тріумфували в Кубку та Суперкубку Іспанії, а мадридці більше здобували титулів національного чемпіонату та єврокубків.
Наразі в Ла Лізі лідером є "вершкові". Вони в дев'яти турах набрали 24 очка, а Барселона – 22.