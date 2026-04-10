Місцевий гранд в особі Реала прийматиме середняка чемпіонату Жирону, повідомляє 24 Канал. Зустріч пройде в п'ятницю, 10 квітня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Як грає Лунін?

Увага українців буде прикута до цієї зустрічі через участь у зустрічі кількох українців. З боку Реала на матч проти Жирони має вийти в основі Андрій Лунін.

Воротар став основним всередині березня, коли стало відомо про важку травму Тібо Куртуа. Бельгієць вилетів мінімум до травня, тому на цей час саме Лунін має бути основним.

За цей час Андрій показав себе непогано, але жодного разу не залишив свої ворота "сухими". Українець "на нуль" відстояв тільки один тайм проти Манчестер Сіті, але потім пропускав по два голи від Атлетіко, Мальорки та Баварії.

Прогноз букмекера (21+)

betking станом на 23:55 9 квітня 2026 року публікує такі коефіцієнти: Реал - 1.34, нічия - 6.54, Жирона - 9.78. Поєдинок відбудеться 10.04.26, 22:00 за київським часом.

Хто з українців зіграє за Жирону?

Що ж стосується Жирони, то за цю команду грають нині троє українців. Проте проти Реала може зіграти лише Віктор Циганков, який є лідером команди.

У свою чергу Владислав Крапивцов залишається запасним воротарем команди. А Владислав Ванат є ключовим форвардом, але минулого тижня отримав травму та не зіграє до кінця поточного сезону.

Наразі каталонці посідають 12 місце в турнірній таблиці. Виліт команди Мічела малоймовірний, тоді як залишається шанс поборотися за путівку в єврокубки.

Відстань від сьомої позиції становить всього 4 бали. Що ж стосується Циганкова, то цього сезону він є другим бомбардиром каталонців після Владислава Ваната. У 26-ти зустрічах вінгер забив 6 голів та віддав чотири асисти