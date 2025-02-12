Историческая победа: Реал установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов
Реал успешно выступает в Лиге чемпионов на протяжении многих лет. Только наличие 15 трофеев главного европейского турнира уже доказывает величие и тотальную доминацию "Королевского клуба".
Вчера, 11 февраля, Манчестер Сити и Реал устроили настоящую рубку на "Этихаде" в 1/16 финала Лиги чемпионов-2024/2025. В итоге "сливочные" вышли победителем матча, осуществив эффектный камбэк на последних минутах противостояния.
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Короли Лиги чемпионов
Победа над Манчестер Сити стала 300-й для Реала за всю историю участия мадридцев в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
"Сливочные" стали первым клубом, которому покорилась эта отметка. Для достижения исторического показателя Реалу понадобилось 498 матчей. Второе место занимает Бавария – 241 победа, а первую тройку замыкает Барселона – 209.
Топ-5 команд по количеству побед в Лиге чемпионов:
- 1. Реал – 300 побед
- 2. Бавария – 241
- 3. Барселона – 209
- 4. Манчестер Юнайтед – 161
- 5. Ювентус – 157
Напомним, что Реал ожидает ответный матч против Манчестер Сити в 1/16 финала Лиги чемпионов-2024 на "Бернабеу". Вторая битва грандов европейского футбола состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.