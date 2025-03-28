Анчелотти рассказал, сыграет ли Лунин в следующем матче Реала
- Андрей Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Леганеса из-за незначительного повреждения Тибо Куртуа.
- Бельгиец не попал в заявку на игру, но ожидается, что он вернется к тренировкам за несколько дней.
- Матч Реал – Леганес начнется в 22:00 по киевскому времени, и это будет 11-й матч Лунина в этом сезоне.
В субботу, 29 марта, состоятся матчи 29 тура испанской Ла Лиги. Закроет программу игрового дня поединок на "Сантьяго Бернабеу" между Реалом и Леганесом.
Накануне этой игры появлялись слухи, что основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа может ее пропустить, а в стартовом составе сыграет Андрей Лунин. Все из-за травмы, которую бельгиец получил в лагере национальной сборной.
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Шанс для Лунина
Перед матчем с Леганесом Карло Анчелотти посетил традиционную пресс-конференцию. На ней он подтвердил, что свой шанс получит украинец, но отметил, что проблемы со здоровьем у Тибо Куртуа не являются слишком серьезными, сообщает 24 Канал со ссылкой на AS.
У Куртуа незначительное повреждение. Он вернется к полноценной работе через несколько дней. И мы ожидаем, что Дани Себальос и Ферлан Менди восстановятся к первому матчу с Арсеналом в Лиге чемпионов,
– сказал итальянский тренер.
Отметим, что поединок Реал – Леганес начнется в 22:00 по киевскому времени. Тибо Куртуа не попал даже в заявку на игру.
К слову. Этот матч должен стать 11-м для Андрея Лунина в нынешнем сезоне в составе "сливочных". До этого он пропустил 13 голов и четыре раза оставлял свои ворота "сухими".
Напомним, что накануне мадридский Реал выставил ценник на украинского вратаря, который летом может сменить клубную прописку. Им интересуется английский гранд, который уже начал переговоры и готов удовлетворить финансовые требования руководства "сливочных".