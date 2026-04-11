Футбол Украинская дуэль в Ла Лиге: как закончилось противостояние Лунина и Цыганкова
11 апреля, 09:19
Андрей Олейник
Основные тезисы
  • В матче Ла Лиги между Реалом и Жироной оба украинца, Андрей Лунин и Виктор Цыганков, сыграли все 90 минут, матч закончился со счетом 1:1.
  • Статистический портал WhoScored оценил Цыганкова выше, чем Лунина, который показал худший результат среди игроков Реала.

В перерыве между двумя четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов с Баварией мадридский Реал ждало противостояние в чемпионате с Жироной. Для Андрей Лунина и Виктора Цыганкова это была первая с февраля 2024 года возможность встретиться на поле.

Оба украинца провели в составах своих команд на поле все 90 минут. Но настроение после финального свистка у них было разное, сообщает 24 Канал.

Как сыграли Реал и Жирона с украинцами в составе?

После безголевого первого тайма мадридцы вышли вперед усилиями пары Браим Диас – Феде Вальверде. Первый отдал, а второй хорошо ударил из-за пределов штрафной площади.

Но счастье Лунина и компании продолжалось недолго. Уже через 11 минут Жирона восстановила паритет, в воротах украинского голкипера расписал Томас Лемар.

Уже в концовке встречи Реал апеллировал к пенальти после падения в штрафной Килиана Мбаппе, но арбитр призывы поставить одиннадцатиметровый проигнорировал. Поэтому ничья 1:1 сохранилась до финального свистка.

Как оценили действия украинцев в матче Реал – Жирона?

  • Статистический портал WhoScored поставил лучшую оценку Виктору Цыганкову. У вингера Жироны 6,89 балла, в то время как у Андрея Лунина – 6,22, что является худшим показателем в составе мадридского клуба.
  • У Лунина насчитали лишь один успешный сейв, в то время как его визави Гаццанига совершил 7 и стал лучшим игроком матча.
  • В последний раз Лунин и Цыганков вместе появлялись на поле в феврале 2024 года, когда Реал уверенно обыграл Жирону со счетом 4:0. Тогда за клуб из Каталонии еще выступал другой украинец – Артем Довбык.