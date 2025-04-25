Финал Кубка Испании на грани срыва: Реал сделал окончательное заявление

Мадридский Реал выразил протест из-за назначения бригады арбитров во главе с Рикардо де Бургоса Бенгоечеа. "Сливочные" требуют срочной замены судей.

Мадридский Реал надеется завоевать хотя бы один титул в сезоне. Однако для этого нужно победить Барселону в финале Кубка Испании, пишет 24 Канал.

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Реал дал задний ход

Гнев "королевского клуба" вызвало назначение главным арбитром матча Рикардо де Бургоса Бенгоечеа и арбитра ВАР Пабло Гонсалеса Фуэртеса. По мнению "сливочных", эти судьи очень часто ошибались во время матчей с их участием.

Реал выразил протест против назначения этих судей. Команда Карло Анчелотти демонстративно отказалась от пресс-конференции, а также отменила официальную предматчевую фотосессию и тренировку.

Были опасения, что Реал вообще откажется от участия в финальном противостоянии с Барселоной. Когда точка кипения достигла апогея, клуб выступил с официальным заявлением.

В свете слухов, которые появились в последние часы, Реал Мадрид заявляет, что наша команда никогда не думала о снятии завтрашнего финала,

– говорится в заявлении.

Напомним, что о давлении со стороны Реала заявил главный арбитр Рикардо де Бургоса Бенгоечеа. Отвечая на болезненный вопрос во время пресс-конференции, судья даже расплакался.

Финал Кубка Испании Барселона – Реал состоится в субботу, 26 апреля. Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени.