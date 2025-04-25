Финал Кубка Испании на грани срыва: Реал сделал окончательное заявление
- Мадридский Реал протестует против назначения арбитров Рикардо де Бургоса Бенгоечеа и Пабло Гонсалеса Фуэртеса на финал Кубка Испании с Барселоной, считая их предвзятыми.
- Реал отменил пресс-конференцию, фотосессию и тренировки, но клуб заявил, что не планирует сниматься с финала, который состоится 26 апреля в 23:00 по киевскому времени.
Мадридский Реал выразил протест из-за назначения бригады арбитров во главе с Рикардо де Бургоса Бенгоечеа. "Сливочные" требуют срочной замены судей.
Мадридский Реал надеется завоевать хотя бы один титул в сезоне. Однако для этого нужно победить Барселону в финале Кубка Испании, пишет 24 Канал.
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Реал дал задний ход
Гнев "королевского клуба" вызвало назначение главным арбитром матча Рикардо де Бургоса Бенгоечеа и арбитра ВАР Пабло Гонсалеса Фуэртеса. По мнению "сливочных", эти судьи очень часто ошибались во время матчей с их участием.
Реал выразил протест против назначения этих судей. Команда Карло Анчелотти демонстративно отказалась от пресс-конференции, а также отменила официальную предматчевую фотосессию и тренировку.
Были опасения, что Реал вообще откажется от участия в финальном противостоянии с Барселоной. Когда точка кипения достигла апогея, клуб выступил с официальным заявлением.
В свете слухов, которые появились в последние часы, Реал Мадрид заявляет, что наша команда никогда не думала о снятии завтрашнего финала,
– говорится в заявлении.
Напомним, что о давлении со стороны Реала заявил главный арбитр Рикардо де Бургоса Бенгоечеа. Отвечая на болезненный вопрос во время пресс-конференции, судья даже расплакался.
Финал Кубка Испании Барселона – Реал состоится в субботу, 26 апреля. Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени.