Лунин получит бешеную премию: Реал пообещал награду своим игрокам при одном условии

Клубный чемпионат мира-2025 в США почти завершился. В четвертьфинале турнира остались только сильнейшие команды, которые продолжают бороться за трофей.

Реал всегда стремится выигрывать во всех возможных турнирах. Поэтому в "Королевском клубе" решили дать дополнительную финансовую мотивацию для игроков, сообщает 24 канал со ссылкой на AS.

Читайте также Где смотреть матч Реал – Боруссия на Клубном чемпионате мира-2025

Какие средства получат игроки Реала

Руководство Реала решило сделать дополнительную мотивацию для своих футболистов. В случае триумфа на Клубном чемпионате мира-2025 каждый из игроков "сливочных" получит финансовое вознаграждение.

"Королевский клуб" пообещал выдать премию в размере 1 миллиона евро за кубок КЧМ в США. Отметим, что это самые большие призовые, которые мадридцы когда-либо предлагали за победу на подобном турнире.

Обратите внимание! Реал сыграет против Боруссии в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 в США. Матч между "сливочными" и "джемлями" состоится 5 июля в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, что Реал одолел Ювентус в предыдущем раунде турнира. "Сливочные" одержали минимальную победу над туринцами, несмотря на полную доминацию в матче.