Реал нацелился на 15-летнего игрока юношеской сборной Англии U-16

Реал часто подписывает игроков, которые определенным образом уже проявили себя в футбольном мире. Однако на этот раз "сливочные" нацелились на совсем юного и талантливого полузащитника.

"Королевский клуб" заинтересовался 15-летним вингером Лестера. В сферу интересов мадридцев попал англичанин Джереми Монга, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichjaes.net.

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Монга привлек внимание грандов

Реал серьезно настроен на подписание Джереми Монги, ведь "сливочным" нужно готовить новое поколение заблаговременно, чтобы оставаться на высоком уровне в элите мирового футбола.

"Королевский клуб" хотя и имеет немало замечательных исполнителей, но им также нужна ротация. Поэтому англичанин может хорошо вписаться в структуру команды, а затем стать звездой мадридского коллектива.

Также на Джереми Монга претендуют другие именитые клубы. Челси и Манчестер Сити уже отправили Лестеру запрос на трансфере 15-летнего полузащитника "лис".

Что известно о Монге