Цыганков космическим дублем принес Жироне волевую победу на глазах у игрока сборной России

В пятницу, 12 декабря, состоялся первый поединок 16 тура испанской Ла Лиги. В нем Реал Сосьедад дома принимал Жирону.

В основном составе гостей на эту игру вышли два игрока сборной Украины Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Последний стал главным героем встречи, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Реал Сосьедад – Жирона?

Хозяева владели преимуществом в первом тайме и на 35 минуте смогли воплотить его в гол. Счет во встрече открыл португальский нападающий Гонсалу Гуэдеш.

Хозяева продолжали лидировать до 75 минуты поединка. После этого же за дело взялся украинский вингер Цыганков.

Сначала он разогнал атаку каталонцев от своей штрафной площадки. Уже через считанные секунды Виктор оказался у ворот соперников и элегантно отправил мяч в сетку.

А уже через восемь минут украинец отметился настоящим шедевром. Он откликнулся на прострел с левого фланга и красивым ударом пяткой вывел Жирону вперед, установив окончательный счет.

К слову. Оба мяча Цыганков забил на глазах у футболиста сборной России Арсена Захаряна. Тот заменил в середине второго тайма автора гола своей команды Гуедеша.

Отметим, что Виктор провел на поле 90 минут, а Ванат был заменен после первого тайма. На послематчевой пресс-конференции наставник каталонцев рассказал, что Владислав не смог продолжить игру из-за проблем со здоровьем.

Замена Ваната была связана с проблемами с желудком – у него не было сил продолжать игру,

– цитирует Мичела Marca.

За свои выступления Цыганков и Ванат получили оценки 8,9 и 5,9 соответственно от статистического портала WhoScored. Первый был признан лучшим игроком матча.

Что известно о выступлениях Цыганкова в сезоне-2025/2026?