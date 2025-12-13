Циганков космічним дублем приніс Жироні вольову перемогу на очах у гравця збірної Росії

У п'ятницю, 12 грудня, відбувся перший поєдинок 16 туру іспанської Ла Ліги. В ньому Реал Сосьєдад вдома приймав Жирону.

В основному складі гостей на цю гру вийшли два гравці збірної України Владислав Ванат і Віктор Циганков. Останній став головним героєм зустрічі, інформує 24 Канал.

Як минув матч Реал Сосьєдад – Жирона?

Господарі володіли перевагою в першому таймі й на 35 хвилині змогли втілити її в гол. Рахунок у зустрічі відкрив португальський нападник Гонсалу Гуедеш.

Господарі продовжували лідирувати до 75 хвилини поєдинку. Після цього ж за справу взявся український вінгер Циганков.

Спочатку він розігнав атаку каталонців від свого штрафного майданчику. Вже за лічені секунди Віктор опинився біля воріт суперників та елегантно відправив м'яч у сітку.

А вже через вісім хвилин українець відзначився справжнім шедевром. Він відгукнувся на простріл з лівого флангу та красивим ударом п'ятою вивів Жирону вперед, встановивши остаточний рахунок.

До слова. Обидва м'ячі Циганков забив на очах у футболіста збірної Росії Арсена Захаряна. Той замінив у середині другого тайму автора гола своєї команди Гуедеша.

Зазначимо, що Віктор провів на полі 90 хвилин, а Ванат був замінений після першого тайму. На післяматчевій пресконференції наставник каталонців розповів, що Владислав не зміг продовжити гру через проблеми зі здоров'ям.

Заміна Ваната була пов’язана з проблемами зі шлунком – у нього не було сил продовжувати гру,

– цитує Мічела Marca.

За свої виступи Циганков і Ванат отримали оцінки 8,9 та 5,9 відповідно від статистичного порталу WhoScored. Першого було визнано найкращим гравцем матчу.

Що відомо про виступи Циганкова сезоні-2025/2026?