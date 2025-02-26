Дикий кринж: в Германии отменили футбольный матч из-за того, что ребенок укусил арбитра за яичко

В немецком Дуйсбурге произошел странный инцидент перед матчем любителей. Судья был вынужден сняться с игры из-за довольно нестандартного акта агрессии.

Довольно дикие истории случаются в любительских футбольных турнирах, причем не только в Украине, а и в любой стране Европы. Очередной такой эпизод произошел в Германии.

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Наглый ребенок

На минувших выходных в городе Дуйсбург-Нойдорф произошел неприятный инцидент с арбитром матча любителей. Он должен был обслуживать игру между клубами Такси Дуйсбург II и Рот-Вайсс Мюльхайм.

Впрочем, перед игрой рефери неожиданно отстранился от судейства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rheinische Post Online. Как оказалось, причина в одном очень невоспитанном ребенке. Перед игрой парень укусил арбитра за яичко.

Как написал судья в своем рапорте, ребенок бегал неподалеку от него во время подготовки к матчу. Постепенно он приближался к рефери, после чего неожиданно укусил его за левое яичко и убежал.

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Отмечается, что ребенок принадлежит одному из игроков Такси Дуйсбург II. Именно из-за этого судья не смог обслуживать матч, который был перенесен. О состоянии здоровья рефери пока неизвестно.