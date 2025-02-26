Доволі дикі історії трапляються в аматорських футбольних турнірах, причому не тільки в Україні, а і в будь-якій країні Європи. Черговий такий епізод стався у Німеччині.

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Нахабна дитина

На минулих вихідних в місті Дуйсбург-Нойдорфі стався неприємний інцидент з арбітром матчу аматорів. Він мав обслуговувати гру між клубами Таксі Дуйсбург II та Рот-Вайсс Мюльхайм.

Втім перед грою рефері несподівано відсторонився від суддівства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rheinische Post Online. Як виявилось, причина у одній дуже невихованій дитині. Перед грою хлопак вкусив арбітра за яєчко.

Як написав суддя у своєму рапорті, дитина бігала неподалік від нього під час підготовки до матчу. Поступово вона наближалась до рефері, після чого зненацька вкусила його за ліве яєчко та втекла.

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Зазначається, що дитина належить одному з гравців Таксі Дуйсбург II. Саме через це суддя не зміг обслуговувати матч, який був перенесений. Про стан здоров'я рефері наразі невідомо.