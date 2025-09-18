Ребров может покинуть сборную Украины: тренер получил предложение от обидчика Шахтера
Сергей Ребров может покинуть национальную сборную Украины. Наставником "сине-желтых" предметно заинтересовался титулованный греческий клуб.
Греческий Панатинаикос рассматривает Сергея Реброва кандидатом на должность главного тренера. Представители клуба уже выходили на контракт с украинским специалистом, пишет 24 Канал со ссылкой на SDNA.
Покинет ли Ребров сборную Украины?
Греческий клуб уволил португальца Руи Виторию после поражения в Суперлиге от Кифисии (2:3). Менеджмент клуба рассматривает кандидатуры иностранных специалистов.
По информации источника, Сергей Ребров является главной целью Панатинаикоса. Стороны уже контрактировали и сообщили украинскому тренеру о заинтересованности в сотрудничестве. Сейчас команду возглавляет ассистент Христос Контис.
Отметим, что Сергей Ребров имеет действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола, который действует до июля 2026 года. Поэтому за досрочное расторжение соглашения греческий клуб должен будет уплатить компенсацию, если Ребров согласится возглавить Панатинаикос.
К слову. Греческий Панатинаикос выбил донецкий Шахтер из квалификации Лиги Европы-2025/26. "Зеленые" были точнее "горняков" в серии послематчевых пенальти.
Реальна ли отставка Реброва?
- Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в отборе на ЧМ-2026.
- Подопечные Сергея Реброва в двух первых матчах набрали лишь один балл, уступив Франции (0:2) и сыграв вничью с Азербайджаном (1:1).
- Негативные результаты вызвали волну возмущения среди болельщиков, которые требуют отставки главного тренера.
- Из-за критики Сергей Ребров закрыл комментарии в социальных сетях.