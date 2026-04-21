Однако среди гостей Конгресса не было одного из вице-президентов УАФ Сергея Реброва, который также является и главным тренером национальной сборной. Это вызвало резонанс в СМИ, сообщает Вацко Live.

По теме Без отставки Реброва, но с новым Кубком: как прошел Конгресс УАФ в Ужгороде

Почему Ребров не приехал на Конгресс УАФ?

Во время Конгресса президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал отсутствие Сергея Реброва. Глава организации заявил, что тренер отсутствует по семейным обстоятельствам.

Однако журналист Виктор Вацко подверг жесткой критике неявку Реброва на Конгресс. По его информации, во время события в Ужгороде Сергей играл в паделе в Испании.

Для меня отсутствие Реброва на Конгрессе УАФ, это не то что пощечина УАФ. Это тот фирменный удар "Иван" от Александра Усика "в черешню". Нам говорят о семейных обстоятельствах, но в то же время появляются фото, как он в падел играет в Испании. Просто вытерли ноги об УАФ, по-другому не скажешь. Другой вице-президент с другой фамилией после такого вылетел бы из УАФ как пробка от просекко,

– заявил Вацко.

"Со стороны это выглядит как пренебрежение. Выглядит так, что Шевченко как президент УАФ готов терпеть это пренебрежение. Для меня очевидны проблемы в коммуникации между президентом УАФ и вице-президентом и главным тренером сборной. Выглядит как кризис принятия решений, который порождает кризис планирования", – считает журналист.

По мнению Вацко, УАФ совершила ошибку, когда назначала Реброва вице-президентом организации. Тогда Сергей уже возглавлял национальную сборную, поэтому должен был совмещать обязанности.

Самая большая ошибка этой УАФ – назначить Сергея Реброва вице-президентом и тренером сборной одновременно. В сферу его обязанностей входит и назначение тренера национальной сборной. Все так осторожно говорили тогда, что могут быть нюансы. Но никто не думал, что могут быть нюансы таких размеров. Ребров заграницей постоянно, все выглядит как для галочки,

– резюмировал Виктор.

Отметим, что вопрос смены главного тренера во время Конгресса УАФ не поднимался. Андрей Шевченко в своей речи заявил, что решение относительно будущего сборной Украины будет определено до конца апреля.

Как Ребров работал в сборной Украины?

Напомним, что Ребров работает со сборной Украины с июня 2023 года. За это время "сине-желтые" выиграли 16 из 34-х матчей, а также оформили 8 ничьих и 10 поражений согласно Transfermarkt.

Наставник помог Украине квалифицироваться на чемпионат Европы-2024, но там наша команда заняла последнее место в группе. Позже украинцы стали вторыми в группе дивизионв В Лиги наций.

В стыковых встречах наша команда не смогла одолеть Бельгию (3:1, 0:3). В группе отбора на ЧМ-2026 "сине-желтые" заняли второе место в компании с Францией, Исландией и Азербайджаном.

Что ждет сборную Украины в 2026 году?