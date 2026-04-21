Проте серед гостей Конгресу не було одного з віцепрезидентів УАФ Сергія Реброва, який також є і головним тренером національної збірної. Це викликало резонанс у ЗМІ, повідомляє Вацко Live.

Чому Ребров не приїхав на Конгрес УАФ?

Під час Конгресу президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував відсутність Сергія Реброва. Голова організації заявив, що тренер відсутній через сімейні обставини.

Однак журналіст Віктор Вацко піддав жорсткій критиці неявку Реброва на Конгрес. За його інформацією, під час події в Ужгороді Сергій грав у падел в Іспанії.

Для мене відсутність Реброва на Конгресі УАФ, це не те що ляпас УАФ. Це той фірмовий удар "Іван" від Олександра Усика "в черешню". Нам говорять про сімейні обставини, але в той же час з'являються фото, як він в падел грає в Іспанії. Просто витерли ноги об УАФ, по-іншому не скажеш. Інший віцепрезидент з іншим прізвищем після такого вилетів би з УАФ як пробка від просекко,

– заявив Вацко.

"З боку це схоже на зневагу. Видається так, що Шевченко як президент УАФ готовий терпіти цю зневагу. Для мене очевидні проблеми в комунікації між президентом УАФ та віцепрезидентом і головним тренером збірної. Виглядає як криза прийняття рішень, яка породжує кризу планування", – вважає журналіст.

На думку Вацка, УАФ зробила помилку, коли призначала Реброва віцепрезидентом організації. Тоді Сергій вже очолював національну збірну, тому мав поєднувати обов'язки.

Найбільша помилка цієї УАФ – призначити Сергія Реброва віцепрезидентом та тренером збірної одночасно. У сферу його обов'язків входить і призначення тренера національної збірної. Всі так обережно казали тоді, що можуть бути нюанси. Але ніхто не думав, що можуть бути нюанси таких розмірів. Ребров за кордоном постійно, все ніби як для галочки,

– резюмував Віктор.

Зазначимо, що питання зміни головного тренера під час Конгресу УАФ не підіймалось. Андрій Шевченко у своїй промові заявив, що рішення щодо майбутнього збірної України буде визначене до кінця квітня.

Як Ребров працював у збірній України?

Нагадаємо, що Ребров працює зі збірною України з червня 2023 року. За цей час "синьо-жовті" виграли 16 з 34-х матчів, а також оформили 8 нічиїх та 10 поразок згідно з Transfermarkt.

Наставник допоміг Україні кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2024, але там наша команда посіла останнє місце в групі. Пізніше українці стали другими у групі дивізіону В Ліги націй.

У стикових зустрічах наша команда не змогла здолати Бельгію (3:1, 0:3). У групі відбору на ЧС-2026 "синьо-жовті" посіли друге місце у компанії із Францією, Ісландією та Азербайджаном.

