Сборная Украины сыграла вничью с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026. После поединка болельщики раскритиковали главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва.

Фанаты сборной Украины в социальных сетях атаковали Сергея Реброва. В комментариях они требуют отставки 51-летнего тренера, пишет 24 Канал.

Почему Ребров закрыл комментарии в соцсетях?

По мнению болельщиков, главный тренер "сине-желтых" виноват в неудачном старте в отборе на ЧМ-2026. В двух матчах сборная Украины набрала лишь один балл.

Сергей Станиславович не выдержал такой критики и закрыл комментарии. Сейчас ни один подписчик Реброва не может прокомментировать его публикации в инстаграме.

Что болельщики писали Реброву / скриншот из инстаграма

Отметим, что Ребров не впервые реагирует подобным образом на негативные комментарии болельщиков. После проигрышного матча плей-офф Лиги наций против Бельгии тренер тоже закрыл комментарии в социальных сетях. Это вызвало волну возмущения среди болельщиков "сине-желтых".

Как сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2026?