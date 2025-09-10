Ребров закрив коментарі у соцмережах після критики вболівальників
- Сергій Ребров закрив коментарі у соцмережах після критики вболівальників через невдалий старт збірної України у відборі на ЧС-2026.
- Збірна України зіграла внічию з Азербайджаном і програла Франції, набравши лише один бал у двох матчах.
- Ребров вже не вперше закриває коментарі після негативу; подібне траплялося після програшу в плей-оф Ліги націй проти Бельгії.
Збірна України зіграла внічию з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026. Після поєдинку вболівальники розкритикували головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва.
Фанати збірної України в соціальних мережах атакували Сергія Реброва. В коментарях вони вимагають відставки 51-річного тренера, пише 24 Канал.
Чому Ребров закрив коментарі у соцмережах?
На думку вболівальників, головний тренер "синьо-жовтих" винний у невдалому старті у відборі на ЧС-2026. У двох матчах збірна Україна набрала лише один бал.
Сергій Станіславович не витримав такої критики та закрив коментарі. Наразі жоден підписник Реброва не може прокоментувати його публікації в інстаграмі.
Що вболівальники писали Реброву / скриншот з інстаграму
Зазначимо, що Ребров не вперше реагує подібним чином на негативні коментарі вболівальників. Після програшного матчу плей-оф Ліги націй проти Бельгії тренер теж закрив коментарі у соціальних мережах. Це викликало хвилю обурення серед вболівальників "синьо-жовтих".
Як збірна України стартувала у відборі на ЧС-2026?
- На початку вересня команда Сергія Реброва розпочала відбір на ЧС-2026 у групі D, де її суперниками є збірні Франції, Ісландії та Азербайджану.
- У першому матчі "синьо-жовті" програли віцечемпіонам світу французам з рахунком 0:2. У складі "Ле Бльо" голи забили Олісе та Мбаппе.
- У другому поєдинку збірна України на виїзді зустрілася з Азербайджаном. Ведучи в рахунку підопічні Реброва пропустили гол з пенальті та зіграли внічию – 1:1.
- У квартеті D українці йдуть третіми з одним балом в активі.
- Наступні поєдинки збірна Україна зіграє у жовтні: 10 числа на виїзді з Ісландією, а 13-го прийматиме Азербайджан.