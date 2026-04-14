Ребров получил предложение с космической зарплатой: останется ли тренер в сборной Украины

Сборная Украины провалила старт 2026 года. Уже в первом матче в марте наша команда разочаровала фанатов.

"Сине-желтые" без шансов уступили Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 (1:3). Из-за этого поражения Украина потеряла шанс сыграть на Мундиале, сообщает Burbuzz.

По теме Известный инсайдер раскрыл сумму призовых, которые потеряла сборная Украины из-за провала со шведами

Где будет тренировать Ребров?

Из-за этого провала на грани увольнения оказался главный тренер сборной Сергей Ребров. Пока УАФ не объявляла свое решение относительно дальнейшей судьбы коуча.

Однако сам Ребров уже рассматривает другие варианты относительно продолжения карьеры. Как рассказал журналист Игорь Бурбас, Сергей должен все же покинуть сборную Украины.

Более того, наставник уже имеет предложение от одного из клубов Ближнего востока. Название команды инсайдер не объявлял, но известно, что она представляет ОАЭ.

Кроме того, этот клуб предлагает Реброву космическую зарплату. Речь ориентировочно о 5 миллионах евро на сезон, тогда как в сборной Украины наставник зарабатывал около 1,5 миллиона согласно данным Finance Football.

Пока же в СМИ продолжаются дискуссии относительно преемника Реброва в национальной команде. Недавно журналист Игорь Цыганык объявил о вероятном возвращении в команду одного из экстренеров сборной.

Что ждет сборную Украины в 2026 году?