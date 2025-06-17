Не сдержал эмоции: экс-игрок Шахтера Селезнев откровенно прокомментировал громкий языковой скандал

Бывший нападающий сборной Украины поставил точку в неприятной ситуации во время матча медиалиги. Селезнев вступил в спор с блогером из-за замечания относительно языка общения.

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев оказался в эпицентре громкого языкового скандала. Футболист впервые прокомментировал конфликт с 16-летним блогером, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм футболиста.

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Скандал с Селезневым

Спор между Евгением Селезневым и Ренатом Попружным произошел во время матча медиалиги между командами Армат и Odessa Football Media Team. Парень сделал замечание экс-игроку Шахтера и Днепра из-за общения на русском.

Сам же Евгений уверяет, что Ренат хотел на нем попиариться. Нападающий признался, что учит украинский и пытается на нем свободно разговаривать в повседневной жизни.

Селезнев прокомментировал языковой скандал: смотрите видео

"Хочу дать объяснение по поводу языкового скандала, в который меня втянули люди. Я родился, вырос, получил образование и построил карьеру в украинском Донбассе. Всю свою жизнь я положил на то, чтобы популяризировать украинский футбол в Украине, Европе и во всем мире. На сегодняшний день я учу украинский язык и стараюсь свободно на нем говорить. За время войны я приложил все усилия для того, чтобы Украина была сильной, свободной и независимой.

Я не хочу быть участником языковых скандалов и не позволю использовать свою фамилию в ситуациях, которые будут противоречивыми для Украины. Все, что есть в моих силах, я делаю для победы Украины. Верю в то, что Донбасс будет украинским и я смогу приехать в свою Макеевку хотя бы для того, чтобы прийти на могилу своего отца,

Все мои сториз в инстаграм и интервью в СМИ говорят о том, что я гражданин Украины, который поддерживает своих героев, бойцов и людей. И что бы ни говорили люди, которые не знают моей жизни, моей истории и моей семьи, я официально заявляю: я – гражданин Украины. Слава Украине".

Как Селезнев вступил в перепалку с Попружным: смотреть видео

Чем завершилась история

Отметим, что Евгения возмутило замечание парня. Он указал Попружному, что не ему решать, на каком языке Селезнев будет разговаривать. К слову, после конфликта Ренат признался, что сам в быту общается на русском.

В конце концов даже команда Odessa Football Media Team встала на сторону Селезнева и разорвала отношения с Попружным. Парня обвинили в сознательной провокации Евгения.

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Кто такой Евгений Селезнев

Напомним, что Селезнев поиграл за Шахтер, Арсенал, Днепр, Карабюкспор, Акхисар, Малагу, Бурсаспор, Колос и Минай. В 2016 году после начала войны Евгений решил стать игроком российской Кубани.

Впрочем, надолго в стране-террористке он не задержался, а позже называл это решение ошибочным. Кроме того, на счету Селезнева 11 голов в 58-ми матчах за сборную Украины.