Единственный представитель хевивейта: Усик остался на первом месте в рейтинге всех боксеров мира
После второй победы над Тайсоном Фьюри украинец остается "королем" сверхтяжелого дивизиона. Более того, Усика признают лучшим даже без привязки к весу.
Украинец Александр Усик продолжает оставаться лучшим боксером в тяжелом весе. В прошлом году он стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом по этому дивизиону.
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Усик остался первым
На днях популярный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров всех дивизионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу издания в соцсети X. Согласно ему Усик является единственным представителем хевивейта в топ-десятке.
Александр сохранил за собой первую строчку. Позади него расположился абсолютный чемпион во втором легком весе Наоя Иноуэ. Топ-тройку замыкает Теренс Кроуфорд, чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе.
Топ-10 рейтинга боксеров от The Ring:
|МЕСТО
|БОКСЕР
|СТРАНА
|ВЕС
|В
|Н
|П
|1
|Александр Усик
|Украина
|сверхтяжело
|23
|0
|0
|2
|Наоя Иноуэ
|Япония
|вторая легко
|29
|0
|0
|3
|Теренс Кроуфорд
|США
|первая средняя
|41
|0
|0
|4
|Дмитрий Бивол
|-
|полутяжелый
|24
|0
|1
|5
|Артур Бетербиев
|Канада
|полутяжелый
|21
|0
|1
|6
|Джесси Родригес
|США
|вторая самая легкая
|21
|0
|0
|7
|Сауль Альварес
|Мексика
|среднее
|62
|2
|2
|8
|Джервонта Дэвис
|США
|легкая
|30
|0
|0
|9
|Джунто Накатани
|Япония
|легкая
|30
|0
|0
|10
|Девин Хейни
|США
|первая полусредняя
|31
|0
|0
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Напомним, что Александр выиграл все свои 23 боя на профессиональном уровне (14– нокаутом). Семь из них Усик выиграл именно в тяжелейшем дивизионе. Последний раз украинец выходил на ринг в декабре 2024-го, когда единодушным решением судей во второй раз одолел Тайсона Фьюри.