ФИФА обновила рейтинг сборных после чемпионата мира: на каком месте Украина и кто новый лидер
В США, Канаде и Мексике подошел к концу 23-й чемпионат мира по футболу. Турнир включал в себя целых 104 матча, поэтому стал самым масштабным в истории.
В конце концов, после чемпионата мира был опубликован обновленный рейтинг ФИФА для национальных сборных. Соответственно, свою позицию в нем узнала и Украина, сообщает 24 Канал.
На каком месте Украина
Ожидалось, что команда Андреа Мальдери будет испытывать большой спад из-за неучастия в чемпионате мира. Однако "сине-желтые" лишь незначительно потеряли позиции.
По итогам июльского рейтинга Украина оказалась на 33-м месте. По сравнению с предыдущей версией наша сборная потеряла лишь одну позицию, ведь ранее занимала 32-е место.
"Сине-желтых" опередил Кот-д'Ивуар, который поднялся на две строчки благодаря двум победам на Мундиале. Также произошли значительные изменения в топ-десятке.
Кто возглавил рейтинг ФИФА
Лидер сменился, поскольку ранее первую строчку занимала сборная Аргентины. Теперь же рейтинг возглавила Испания, которая как раз и обыграла "альбиселесте" в финале ЧМ-2026.
Кроме того, Бразилия и Марокко опередили Португалию, которая вылетела в 1/8 финала. А сборная Мексики поднялась на четыре позиции и ворвалась в топ-десятку, вытеснив оттуда немцев.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 июля:
- Испания – 1995,88
- Аргентина – 1970,37
- Франция – 1948,97
- Англия – 1922,83
- Бразилия – 1804,92
- Марокко – 1803,99
- Португалия – 1787,85
- Бельгия – 1778,36
- Нидерланды – 1775,54
- Мексика – 1754,30
…
- 31. Кот-д'Ивуар – 1565,47
- 32. Южная Корея – 1558,72
- 33. Украина – 1549,29
- 34. Парагвай – 1542,48
Стоит также отметить значительный прогресс сборной Норвегии. Команда Эрлинга Холанда впервые в истории вышла в 1/4 финала и поднялась с 31-го на 19-е место.
Напомним, что сборная Украины вернется к матчам в конце сентября. Подопечные Мальдеры начнут выступление в Лиге наций, где в дивизионе В сыграют против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Домашние матчи "сине-желтые" будут проводить в словацком городе Трнава.