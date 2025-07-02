Очередной позор от УЕФА: Россия чудом оказалась выше Украины в рейтинге организации

Сборная России и другие команды враждебной страны были отстранены от международных турниров после начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако россияне остались в рейтинге УЕФА.

Организация опозорилась своей таблицей коэффициентов. Отстраненная от соревнований Россия чудом находится выше Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

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Место Украины и России в рейтинге УЕФА

Перед началом нового сезона УЕФА обновила таблицу коэффициентов, определяющую количество команд-участников континентальных турниров из разных стран. В рейтинге организации Украина оказалась ниже России.

Отметим, что команды вражеской страны уже три года не участвуют в турнирах под эгидой УЕФА, но получили по 4,333 балла за каждый сезон. Таким образом Россия имеет в своем активе 18,299 очков и занимает 26 место.

Украина, которая потеряла немало возможностей из-за вторжения россиян, начиная еще с 2014 года, оказалась на 28 месте. Перед началом новой еврокубковой кампании украинцы имеют 17,600 баллов.

К слову. Украина потеряла прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов. Теперь чемпион страны должен пройти квалификацию, а также сократилось количество команд-участников еврокубков – 4.

Ранее сообщали, что УЕФА изменила важное правило в еврокубках. В следующем сезоне на команды ждет серьезное нововведение.