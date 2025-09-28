Уникальный рекорд: польский альпинист съехал с Эвереста на лыжах без кислорода
- Анджей Баргель стал первым человеком, который съехал с Эвереста на лыжах без дополнительного кислорода.
- Баргель уже известен спусками с других восьмитысячников, и был признан National Geographic Channel лучшим "любителем приключений" в 2019 году.
Польский лыжник-экстремал Анджей Баргель в очередной раз передвинул границы возможного. 37-летний альпинист поднялся на самую высокую гору мира без дополнительного кислорода, а затем совершил спуск на лыжах.
22 сентября польский альпинист Анджей Баргель совершил историческое восхождение на Эверест (8848 метров). Он стал первым человеком в мире, совершившим полный спуск без использования дополнительного кислорода, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Анджея Баргеля.
Как польский альпинист установил новый рекорд?
Поляк Анджей Баргель уже имел за плечами спуски с четырех самых высоких восьмитысячников Каракорума: Броуд Пик, К2, Гашербрум I и Гашербрум II. Его следующей целью был Эверест.
Альпинист добрался до пика самой высокой горы мира 22 сентября и в тот же день в 15:00 совершил уникальный спуск на Лагерь II. Баргель стал первым человеком, который спустился с Эвереста на лыжах без дополнительного кислорода. Поляк осуществил свою давнюю мечту, с которой жил с 2006 года.
Сама вершина была тяжелой и сложной. Я никогда в жизни не проводил столько времени на такой высоте, поэтому это само собой было вызовом. Спуститься на лыжах с Эвереста без кислорода – это мечта, которая росла во мне годами,
– прокомментировал рекорд Баргель.
Видео спуска Анджея Баргеля
Премьер-министр Польши Дональд Туск в сети Х поздравил Анджея Баргеля с историческим достижением.
Что известно о польском рекордсмене?
- Анджей Баргель родился в польском селе Лентовня, Малопольского воеводства. С детства парень увлекся альпинизмом и в 19 лет стал чемпионом Польши среди юниоров.
- В 2009 году участвовал в чемпионате Европы по альпинизму, где занял 8-е место.
- Анджей поднимается на горы без использования кислородных баллонов. 2 октября 2013 года он покорил вершину Шишабангма (четырнадцатая по высоте гора мира – 24 Канал) и совершил с нее спуск на лыжах. На все ему понадобилось 32 часа: 30 часов на подъем и два часа на спуск в лагерь.
- В 2014 году установил рекорд по восхождению и спуску на гору Манаслу в Непале.
- В феврале 2019 года был признан лучшим "любителем приключений" прошлого года по версии National Geographic Channel.
Ранее сообщалось о мировом рекорде украинки Софии Гречко, который она установила на Всемирных играх-2025.