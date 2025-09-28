Польский лыжник-экстремал Анджей Баргель в очередной раз передвинул границы возможного. 37-летний альпинист поднялся на самую высокую гору мира без дополнительного кислорода, а затем совершил спуск на лыжах.

22 сентября польский альпинист Анджей Баргель совершил историческое восхождение на Эверест (8848 метров). Он стал первым человеком в мире, совершившим полный спуск без использования дополнительного кислорода, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Анджея Баргеля.

Читайте также Россиянин бросил умирать свою землячку на высоте 7 тысяч метров: выжила ли Наговицына в горах

Как польский альпинист установил новый рекорд?

Поляк Анджей Баргель уже имел за плечами спуски с четырех самых высоких восьмитысячников Каракорума: Броуд Пик, К2, Гашербрум I и Гашербрум II. Его следующей целью был Эверест.

Альпинист добрался до пика самой высокой горы мира 22 сентября и в тот же день в 15:00 совершил уникальный спуск на Лагерь II. Баргель стал первым человеком, который спустился с Эвереста на лыжах без дополнительного кислорода. Поляк осуществил свою давнюю мечту, с которой жил с 2006 года.

Сама вершина была тяжелой и сложной. Я никогда в жизни не проводил столько времени на такой высоте, поэтому это само собой было вызовом. Спуститься на лыжах с Эвереста без кислорода – это мечта, которая росла во мне годами,

– прокомментировал рекорд Баргель.

Видео спуска Анджея Баргеля

Премьер-министр Польши Дональд Туск в сети Х поздравил Анджея Баргеля с историческим достижением.

Что известно о польском рекордсмене?

Анджей Баргель родился в польском селе Лентовня, Малопольского воеводства. С детства парень увлекся альпинизмом и в 19 лет стал чемпионом Польши среди юниоров.

В 2009 году участвовал в чемпионате Европы по альпинизму, где занял 8-е место.

Анджей поднимается на горы без использования кислородных баллонов. 2 октября 2013 года он покорил вершину Шишабангма (четырнадцатая по высоте гора мира – 24 Канал) и совершил с нее спуск на лыжах. На все ему понадобилось 32 часа: 30 часов на подъем и два часа на спуск в лагерь.

В 2014 году установил рекорд по восхождению и спуску на гору Манаслу в Непале.

В феврале 2019 года был признан лучшим "любителем приключений" прошлого года по версии National Geographic Channel.

Ранее сообщалось о мировом рекорде украинки Софии Гречко, который она установила на Всемирных играх-2025.