22 вересня польський альпініст Анджей Баргель здійснив історичне сходження на Еверест (8848 метрів). Він став першою людиною у світі, що здійснила повний спуск без використання додаткового кисню, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Анджея Баргеля.

Як польський альпініст встановив новий рекорд?

Поляк Анджей Баргель вже мав за плечима спуски з чотирьох найвищих восьмитисячників Каракоруму: Броуд Пік, К2, Гашербрум I та Гашербрум II. Його наступною метою був Еверест.

Альпініст дістався піку найвищої гори світу 22 вересня і того ж дня о 15:00 здійснив унікальний спуск на Табір II. Баргель став першою людиною, яка спустилася з Евересту на лижах без додаткового кисню. Поляк здійснив свою давню мрію, з якою жив з 2006 року.

Сама вершина була важкою та складною. Я ніколи в житті не проводив стільки часу на такій висоті, тому це саме собою було викликом. Спуститися на лижах з Евересту без кисню – це мрія, яка росла в мені роками,

– прокоментував рекорд Баргель.

Відео спуску Анджея Баргеля

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х привітав Анджея Баргеля з історичним досягненням.

Що відомо про польського рекордсмена?

Анджей Баргель народився у польському селі Лентовня, Малопольського воєводства. З дитинства хлопець захопився альпінізмом і у 19 років став чемпіоном Польщі серед юніорів.

У 2009 році брав участь у чемпіонаті Європи з альпінізму, де посів 8-ме місце.

Анджей підіймається на гори без використання кисневих балонів. 2 жовтня 2013 року він підкорив вершину Шишабангма (чотирнадцята за висотою гора світу – 24 Канал) та здійснив з неї спуск на лижах. На все йому знадобилося 32 години: 30 годин на підйом та дві години на спуск до табору.

У 2014 році встановив рекорд зі сходження та спуску на гору Манаслу в Непалі.

У лютому 2019 року був визнаний кращим "любителем пригод" минулого року за версією National Geographic Channel.

