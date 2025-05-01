Герой для своего народа, – Дюбуа неожиданно похвалил Усика
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа встретятся на ринге 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне для боя за звание абсолютного чемпиона мира.
- Дюбуа выразил комплимент Усику, назвав его героем для своего народа, но заявил о намерении стать абсолютным чемпионом, выиграв пояса.
Топ-звезды королевского дивизиона Александр Усик и Даниэль Дюбуа во второй раз встретятся на ринге. Боксеры определят абсолютного чемпиона мира.
После объявления боя за абсолют Александр Усик и Даниэль Дюбуа оказались в центре внимания медиа. Боксеры уже дали множество интервью, прежде чем начать подготовку к поединку в тренировочном лагере, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun Sport.
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Комплимент Усику от Дюбуа
Один из журналистов поинтересовался мнением Дюбуа о влиянии на Усика войны в Украине. В ответ британец неожиданно высказал комплимент в адрес обладателя титулов WBC, WBO и WBA.
"Он как герой для своего народа, не так ли? Так что это похвально, я хвалю его за это. Но на ринге мне нужно быть королем, забрать пояса и быть мужчиной.
Поэтому чего бы это мне не стоило, я пойду на него и просто возьму те пояса, которые принадлежат мне. Абсолютный чемпион – Даниэль Дюбуа", – заметил "Динамит".
Напомним, что бой за абсолют между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 июля 2025 года. Уже стартовала продажа билетов на мегафайт.
Кстати, победитель битвы в следующем поединке встретится с новозеландцем Джозефом Паркером.
В это время напомнил о себе "Цыганский король". Тайсон Фьюри заявил, что не против провести третий бой с Усиком.