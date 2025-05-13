Известный тренер признался, на кого бы поставил дом в реванше Усик – Дюбуа

Уже этим летом в королевской весовой категории будет определено имя абсолютного чемпиона мира. За это звание будут сражаться Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Их очное противостояние состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Сейчас все боксерское сообщество обсуждает предстоящую битву и делает прогнозы относительно победителя.

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Кто является фаворитом для Бута

Своим мнением, в частности, поделился и известный тренер Адам Бут. Бывший наставник Дэвида Хэя считает, что зрители станут свидетелями близкого боя и отдал должное прогрессу "Динамита".

Несмотря на это, он думает, что британец не сможет нанести Александру Усику первое поражение на профессиональном уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

"Этот бой пройдет по совершенно другому сценарию. Бокс – это 90% психологии, а Дюбуа сейчас психологически сильнее. Второй бой будет намного ближе. Дюбуа стал лучшим со времен первого поединка в Польше.

Но обычно побеждают те боксеры, которые выиграли первый поединок. Если бы мне надо было поставить дом, я бы все равно выбрал Усика", – сказал Бут.

Справка. Первый бой Усик – Дюбуа состоялся 26 августа во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее свой прогноз на предстоящую битву сделал Малик Скотт. Тренер Деонтея Уайлдера, в частности, назвал слабые стороны "Динамита", о которых стоит помнить.