Король хевивейта владеет тремя главными поясами – WBO, WBC и WBA. Однако есть немало претендентов на титулы украинского чемпиона, которые стремятся сбросить его с трона, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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С кем подерется победитель реванша Усик – Дюбуа

Фрэнк Уоррен назвал потенциальных соперников победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Главным претендентом остается Джозеф Паркер.

Поскольку, новозеландский боксер является временным чемпионом мира по версии WBO в хевивейте. Затем на поединок может рассчитывать Фабио Уордли – британец владеет временным титулом WBA.

У нас будет большое шоу 19 июля на Уэмбли, где Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. На кону будут все четыре пояса. Как только этот бой состоится, кто-то из них будет владеть этими поясами, а потом руководящие органы начнут требовать обязательные защиты. Большинство из них уже были просрочены

– сказал Уоррен.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксер в битве за "абсолют" встретятся на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Александр Усик рассказал о важности веры в его жизни. Украинский чемпион признался, чем ему помогает Бог.