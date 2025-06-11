Король хевівейту володіє трьома головними поясами – WBO, WBC та WBA. Проте є чимало претендентів на титули українського чемпіона, які прагнуть скинути його з трону, повідомляє 24 канал із посиланням Sky Sports.

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З ким поб'ється переможець реваншу Усик – Дюбуа

Френк Воррен назвав потенційних суперників переможця реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Головним претендентом залишається Джозеф Паркер.

Оскільки, новозеландський боксер є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO у хевівейті. Потім на поєдинок може розраховувати Фабіо Вордлі – британець володіє тимчасовим титулом WBA.

У нас буде велике шоу 19 липня на Вемблі, де Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа. На кону будуть усі чотири пояси. Щойно цей бій відбудеться, хтось із них володітиме цими поясами, а потім керівні органи почнуть вимагати обов’язкові захисти. Більшість із них уже були прострочені

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Боксер у битві за "абсолют" зустрінуться на легендарному "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Олександр Усик розповів про важливість віри у його житті. Український чемпіон зізнався, чим йому допомагає Бог.