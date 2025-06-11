Влиятельный промоутер назвал имена возможных соперников победителя реванша Усик – Дюбуа
- Победитель реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа объединит титулы в супертяжелом дивизионе.
- Реванш состоится 19 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне.
Александр Усик сойдется в адской битве с Даниэлем Дюбуа. Победитель реванша объединит титулы в супертяжелом дивизионе.
Король хевивейта владеет тремя главными поясами – WBO, WBC и WBA. Однако есть немало претендентов на титулы украинского чемпиона, которые стремятся сбросить его с трона, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
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С кем подерется победитель реванша Усик – Дюбуа
Фрэнк Уоррен назвал потенциальных соперников победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Главным претендентом остается Джозеф Паркер.
Поскольку, новозеландский боксер является временным чемпионом мира по версии WBO в хевивейте. Затем на поединок может рассчитывать Фабио Уордли – британец владеет временным титулом WBA.
У нас будет большое шоу 19 июля на Уэмбли, где Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. На кону будут все четыре пояса. Как только этот бой состоится, кто-то из них будет владеть этими поясами, а потом руководящие органы начнут требовать обязательные защиты. Большинство из них уже были просрочены
– сказал Уоррен.
Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксер в битве за "абсолют" встретятся на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.
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