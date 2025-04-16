В команде Дюбуа самоуверенно высказались о реванше с Усиком

Александр Усик после двух побед над Тайсоном Фьюри окончательно стал королем современного хевивейта. Сейчас украинцу не хватает лишь одного пояса, чтобы вернуть статус абсолюта.

Титулом IBF владеет Даниэль Дюбуа. Именно с британцем объединенный чемпион мира должен провести следующий бой – стороны боксеров согласовывают последние детали.

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Тренер Дюбуа настроен на досрочную победу

Это будет второй очный поединок между бойцами. В августе 2023 года украинец в Польше нокаутировал "Динамита" в девятом раунде, но команда британца настаивает, что то поражение было несправедливым. Все из-за удара ниже пояса, который они считают был легальным и должен был принести Дюбуа победу.

Наставник британского боксера Дон Чарльз высказался о предстоящем реванше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Box Nation. Он уверенно заявил, что во второй битве никаких вопросов не будет – его подопечный досрочно победит Александра Усика:

Я видел вживую тот бой и скандальный эпизод. Усик не поднялся бы на счет 10. Его нервная система отключилась. Эксперты сказали мне, что украинец не имел шансов при нокдауне. Его тело охватил спазм. Мы все проанализировали, но теперь это осталось в прошлом. В реванше мы сделаем все, чтобы не было никаких вопросов. Дюбуа нанесет один точный удар и бой закончится. Никаких сомнений. Досрочная победа – это наша цель.

Напомним, что пока официально стороны не объявили о проведении боя. Однако, по инсайдерской информации, уже достигнута договоренность – боксеры должны выйти на ринг 12 июля.