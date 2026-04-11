Ахметов осуществил мечту футболиста Шахтера: защитник поделился детскими воспоминаниями

Впервые за 12 лет президент Шахтера Ринат Ахметов лично посетил матч своего клуба. Эмоционально отреагировал на этот факт защитник донетчан и национальной сборной Украины Валерий Бондарь.

Футболист поделился со своими подписчиками в инстаграме, что появление президента на арене в Кракове во время четвертьфинального матча Лиги конференций стало для него особым моментом.

Смотрите также Ринат Ахметов впервые за 12 лет посетил игру Шахтера: последний раз он был на футболе еще в Донецке

Что Бондарь рассказал о приезде Рината Ахметова на матч Шахтера?

Оказывается, что несмотря на достаточно длительный период пребывания в Шахтере и немало матчей за взрослую команду, Валерий Бондарь ранее никогда не имел возможности встретиться с Ахметовым.

Осуществилась мечта маленького парня, который вырос в академии донецкого Шахтера – увидеть вживую президента нашего клуба, пообщаться и лично поблагодарить за все. День, который останется в памяти на всю жизнь,

– написал защитник.

Он также добавил фото с послематчевого интервью клубному телевидению, которое у Ахметова брала его жена Дарья, с которой они ожидают пополнения в семье. А еще на одной фотографии Ахметов зашел в раздевалку Шахтера, где поздравил команду с успешным еврокубковым матчем.

Почему Ахметов не ходил на матчи Шахтера?