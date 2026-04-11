Ахметов осуществил мечту футболиста Шахтера: защитник поделился детскими воспоминаниями
- Ринат Ахметов впервые за 12 лет посетил матч Шахтера, что стало особенным моментом для защитника Валерия Бондаря.
- Ахметов вернулся на трибуны после смерти Мирчи Луческу, пообещав иногда смотреть игры на стадионе.
Впервые за 12 лет президент Шахтера Ринат Ахметов лично посетил матч своего клуба. Эмоционально отреагировал на этот факт защитник донетчан и национальной сборной Украины Валерий Бондарь.
Футболист поделился со своими подписчиками в инстаграме, что появление президента на арене в Кракове во время четвертьфинального матча Лиги конференций стало для него особым моментом.
Что Бондарь рассказал о приезде Рината Ахметова на матч Шахтера?
Оказывается, что несмотря на достаточно длительный период пребывания в Шахтере и немало матчей за взрослую команду, Валерий Бондарь ранее никогда не имел возможности встретиться с Ахметовым.
Осуществилась мечта маленького парня, который вырос в академии донецкого Шахтера – увидеть вживую президента нашего клуба, пообщаться и лично поблагодарить за все. День, который останется в памяти на всю жизнь,
– написал защитник.
Он также добавил фото с послематчевого интервью клубному телевидению, которое у Ахметова брала его жена Дарья, с которой они ожидают пополнения в семье. А еще на одной фотографии Ахметов зашел в раздевалку Шахтера, где поздравил команду с успешным еврокубковым матчем.
Почему Ахметов не ходил на матчи Шахтера?
- Президент Шахтера в последний раз был на трибунах в мае 2014 года, когда команда провела последний поединок на родной "Донбасс-арене". После этого он говорил, что снова придет на футбол тогда, когда и дончане вернутся домой.
- На Ахметова эмоционально повлияла смерть бывшего наставника "горняков" Мирчи Луческу, с которым делегация Шахтера попрощалась во время церемонии в Бухаресте.
- Как пишет "Трибуна", владелец Шахтера сказал, что теперь иногда иногда все же будет наблюдать за играми своей команды вживую на стадионе.