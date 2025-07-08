Звездный англичанин подарил футболку Манчестер Юнайтед поклоннице Лукашенко: позорное фото

Рио Фердинанд решил поймать хайп на Уимблдоне и встретился с Ариной Сабаленко. Девушка занимает первое место в рейтинге WTA.

В Великобритании продолжается розыгрыш престижного теннисного турнира Уимблдон. Соревнования привлекает не только топовых теннисистов мира, а еще и многих известных людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Манчестер Юнайтед.

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Неприятный поступок Фердинанда

Одним из них стал известный экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд. Звездный футболист поделился совместным фото с первой ракеткой мира среди женщин Ариной Сабаленко.

Рио не только сфотографировался с белоруской, а еще и подарил ей подписанную футболку Манчестер Юнайтед. Напомним, что репутация Сабаленко довольно неоднозначна.



Арина Сабаленка сделала снимок с Рио Фердинандом / фото Манчестер Юнайтед

Теннисистка запомнилась поддержкой белорусского диктатора Александра Лукашенко. Арина даже ставила подпись в письме в его защиту, когда правоохранители в 2020 году силой разгоняли митинги против президента Беларуси из-за фальсификации выборов.

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Позже Сабаленка пыталась дистанцироваться от диктатора. Но девушка опозорилась отношениями с российским хоккеистом Константином Кольцовым, который публично поддерживал войну против Украины.

В конце концов Кольцов совершил суицид в прошлом году в США. Кроме того, белоруска запомнилась тем, что игнорировала вопрос о войне в Украине и отказывалась осуждать террористические действия России. Напомним, что на Уимблдоне-2025 Сабаленка дошла уже до полуфинала.