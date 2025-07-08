У Великій Британії триває розіграш престижного тенісного турніру Вімблдон. Змагання приваблює не тільки топових тенісистів світу, а ще і багатьох відомих людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Манчестер Юнайтед.

До теми Зірковий футболіст зробив подарунок "нейтральній" тенісистці

Неприємний вчинок Фердінанда

Одним із них став відомий ексгравець збірної Англії Ріо Фердінанд. Зірковий футболіст поділився спільним фото із першою ракеткою світу серед жінок Аріною Сабалєнкою.

Ріо не тільки сфотографувався із білорускою, а ще і подарував їй підписану футболку Манчестер Юнайтед. Нагадаємо, що репутація Сабалєнка є доволі неоднозначною.



Аріна Сабалєнка зробила знімок із Ріо Фердінандом / фото Манчестер Юнайтед

Тенісистка запам'яталась підтримкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Аріна навіть ставила підпис у листі на його захист, коли правоохоронці у 2020 році силою розганяли мітинги проти президента Білорусі через фальсифікацію виборів.

Читайте також Зірка українського тенісу спричинив скандал, відмовившись спілкуватися українською

Пізніше Сабалєнка намагалась дистанціюватися від диктатора. Але дівчина зганьбилась відносинами із російським хокеїстом Костянтином Кольцовим, який публічно підтримував війну проти України.

Зрештою Кольцов скоїв суїцид минулого року в США. Крім того, білоруска запам'яталась тим, що ігнорувала питання про війну в Україні та відмовлялась засуджувати терористичні дії Росії. Нагадаємо, що на Вімблдоні-2025 Сабалєнка дійшла вже до півфіналу.