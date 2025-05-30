38-летний французский теннисист еще в прошлом году анонсировал, что зачехлит ракетку после домашнего "мэйджора". Последним матчем в его профессиональной карьере в конце концов стал поединок с лидером мирового рейтинга, сообщает 24 Канал.

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Эмоциональная церемония

В 1/32 финала Ришар Гаске уступил Яннику Синнеру в трех сетах со счетом 3:6, 0:6, 4:6. После этого на корте Филиппа Шатрие состоялась прощальная церемония в честь титулованного француза.

Ришар получил от организаторов Ролан Гаррос специальную награду, а на экран вывели видео с памятными моментами в карьере французского теннисиста. Зрители стоя аплодировали Ришару, который изо всех сил пытался сдерживать слезы.

Прощальная церемония в честь Ришара Гаске: смотрите видео

Справка. Ришар Гаске дебютировал в профессиональном теннисе в 2002 году. В течение карьеры он завоевал 16 титулов в одиночном разряде, а на "мэйджорах" трижды доходил до полуфиналов – Уимблдон (2007, 2015) и US Open (2013).

Отметим, что в 2023 году Гаске стал первым французским теннисистом, который записал себе в актив 600 побед в ATP-туре. Его самой высокой позицией в рейтинге была седьмая строчка.

Напомним, что в феврале завершила карьеру экс-первая ракетка мира Симона Халеп. Она дважды триумфовала на турнирах серии Grand Slam, в частности, побеждала и на Ролан Гаррос.