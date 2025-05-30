38-річний французький тенісист ще минулого року анонсував, що зачохлить ракетку після домашнього "мейджора". Останнім матчем у його професійній кар'єрі врешті-решт став поєдинок з лідером світового рейтингу, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Українські тенісистки встановили історичний рекорд на Ролан Гаррос-2025

Емоційна церемонія

В 1/32 фіналу Рішар Гаске поступився Янніку Сіннеру у трьох сетах з рахунком 3:6, 0:6, 4:6. Після цього на корті Філіппа Шатріє відбулася прощальна церемонія на честь титулованого француза.

Рішар отримав від організаторів Ролан Гаррос спеціальну нагороду, а на екран вивели відео з пам'ятними моментами в кар'єрі французького тенісиста. Глядачі стоячи аплодували Рішару, який зі всіх сил намагався стримувати сльози.

Прощальна церемонія на честь Рішара Гаске: дивіться відео

Довідка. Рішар Гаске дебютував у професійному тенісі у 2002 році. Протягом кар'єри він здобув 16 титулів в одиночному розряді, а на "мейджорах" тричі доходив до півфіналів – Вімблдон (2007, 2015) та US Open (2013).

Зазначимо, що у 2023 році Гаске став першим французьким тенісистом, який здобув 600 перемог в ATP-турі. Його найвищою позицією в рейтингу була сьома сходинка.

Нагадаємо, що в лютому завершила кар'єру експерша ракетка світу Сімона Халеп. Вона двічі тріумфувала на турнірах серії Grand Slam, зокрема, перемагала й на Ролан Гаррос.