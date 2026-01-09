"Для кого-то я лишь трофей": Ризатдинова объяснила, почему ей сложно найти любовь
- Анна Ризатдинова после развода с Александром Онищенко не спешит с поиском нового партнера, ведь мужчины часто видят в ней лишь знаменитую спортсменку.
- Александр Онищенко, бывший муж Ризатдиновой, обвинен в преступных схемах, сейчас проживает в Германии, где занимается разведением лошадей.
Легенда украинской художественной гимнастики Анна Ризатдинова после развода с Александром Онищенко живет вместе со своим сыном. Статус "холостячки" не сильно смущает титулованную спортсменку.
Олимпийская призерка Рио-2016 пыталась самостоятельно найти свою любовь. Однако неоднократно она разочаровывалась в потенциальном партнере для семейной жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Сплетни большого города".
Почему Ризатдинова не спешит с поиском мужа?
В 2019 году Анна Ризатдинова развелась с Александром Онищенко и осталась одна с двухлетним сыном. Поиски нового мужа ни к чему не привели.
Анна пообщалась с психологом и пришла к выводу, что не стоит спешить с выбором, чтобы потом не разочаровываться. После нескольких свиданий у нее остался неприятный осадок, ведь мужчины прежде всего видели в ней знаменитую спортсменку.
Мне показалось, что для многих я – просто трофей. Пригласить на свидание, написать в соцсетях, показать кому-то, что со мной олимпийская призерка,
– рассказала Ризатдинова.
Бывшая гимнастка сейчас открыта к новым отношениям. Анна убеждена, что она обязательно встретит близкого по духу человека.
Если раньше я пыталась как-то притянуть это, то сейчас я с доверием: я знаю, что мой человек меня найдет,
– сказала гимнастка.
Ризатдинова также добавила, что "рассматривает партнера равного себе в целеустремленности и желании двигаться и достигать результатов".
Ранее Ризатдинова рассказала, как ей удается совмещать обязанности мамы и папы в воспитании 8-летнего сына.
Где сейчас и чем занимается бывший муж Ризатдиновой?
- Мужем Анны Ризатдиновой был известный украинский бизнесмен и бывший народный депутат Александр Онищенко. Долгое время он возглавлял Федерацию конного спорта Украины и сам участвовал в соревнованиях.
- В 2016 году НАБУ и САП обвинили Онищенко в организации преступных схем. Бизнесмен не стал ожидать ареста и выехал за границу. Некоторое время он проживал в Испании и Бельгии.
- В 2020 году Онищенко попросил политического убежища в Германии, где сейчас и проживает. В Германии он приобрел старое поместье с конюшнями. Бывший депутат занимается разведением спортивных лошадей и участвует в соревнованиях.
- Недавно апелляционная палата ВАКС отменила приговор Онищенко по "газовому делу".