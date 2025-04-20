Лидер Барселоны рискует пропустить финал Кубка Испании и матчи 1/2 Лиги чемпионов
- Роберт Левандовски получил травму, из-за чего может пропустить около месяца.
- Левандовски рискует пропустить финал Кубка Испании против Реала и полуфиналы Лиги чемпионов против Интера.
- В текущем сезоне Левандовски сыграл в 48 матчах за Барселону, забив 40 голов и сделав 3 голевые передачи.
В субботу, 19 апреля, состоялся 32-й тур Ла Лиги-2024/2025. В одном из матчей испанского чемпионата Барселона дома сыграла против Сельты.
Каталонцы смогли осуществить невероятный камбэк, вырвав победу со счетом 4:3. Однако "сине-гранатовые" остались без Роберта Левандовского, пишет 24 канал.
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Что случилось с Левандовски
Гави вынужденно заменил Роберта Левандовски на 78 минуте матча между Барселоной и Сельтой. В клубе заявили, что польский форвард может пропустить следующие матчи.
По данным AS, у голеадора "сине-гранатовых" разрыв мышцы задней поверхности бедра. Если травма подтвердится Левандовски проведет около месяца в лазарете.
Таким образом Роберт пропустит важные матчи Барселоны. Каталонцы сыграют 26 апреля в финале Кубка Испании против Реала и встретятся в полуфинале Лиги чемпионов с Интером – 30 апреля и 6 мая.
В текущей кампании Роберт Левандонвски сыграл в 48 матчах за Барселону во всех турнирах. На счету польского голеадора сорок забитых мячей и три голевые передачи.