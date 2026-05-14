Форвард Барселоны, отказавшийся поддержать Украину, едет в Аравию зарабатывать 90 миллионов

Звезда сборной Польши и каталонской Барселоны Роберт Левандовский продолжает выступать на высоком уровне, несмотря на солидный возраст в 37 лет. Нападающий, похоже, определился с местом продолжения своей карьеры.

Руководство чемпионов Испании не было готово предложить Левандовскому продление контракта на хороших условиях. Поэтому, как пишет польский инсайдер Ярослав Колинский, взгляд Роберта теперь направлен на первенство, где играют Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Смотрите также Барселона – чемпион Испании: результат Эль-Классико с Реалом

Где будет играть Роберт Левандовский в следующем сезоне?

Действующее соглашение Левандовского с Барселоной завершается летом 2026 года. Каталонский гранд был согласен продлить с форвардом контракт, но только при условии снижения зарплаты и отдельно прописанного пункта о том, что футболист понимает невозможность постоянно попадать в стартовый состав.

Роберту такое развитие событий не понравилось. Поэтому игрок начал поиск других клубов для продолжения карьеры. Долго перебирать варианты не пришлось: звезду пригласил Аль-Хиляль из чемпионата Саудовской Аравии, который в этом сезоне все еще надеется завоевать чемпионство, вырвав его в последний момент у Аль-Насра Роналду.

Арабский гранд готов предложить Левандовскому роскошную зарплату в размере 90 миллионов евро в год. Но это только в случае подписания его бесплатно в качестве свободного агента.

Как Левандовский в свое время не поддержал Украину?



Роберт Левандовский с Андреем Шевченко / фото из инстаграма

В 2022 году, в первый год полномасштабной агрессии России против Украины, звезда украинского футбола Андрей Шевченко в своем инстаграме сообщил, что передал Левандовскому специальную капитанскую повязку с украинским флагом. Ожидалось, что Роберт наденет ее на матче чемпионата мира по футболу в Катаре, чтобы напомнить миру о борьбе Украины за свободу и независимость.

Но капитан польской команды на Мундиале так и не появился на поле в сине-желтой повязке. Оказалось, что Левандовский воспринял поступок Шевченко лишь как символический жест и не собирался выражать поддержку Украине реальными поступками. Это вызвало волну возмущения от украинцев в соцсети, которые выразили разочарование позицией нападающего и обвинили его в страхе перед пророссийской ФИФА.

Польша на чемпионате мира в конце концов вышла из группы, но проиграла уже в первом матче плей-офф будущим финалистам французам.