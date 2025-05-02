Обладатель "Золотого мяча" возвращается после операции: когда ожидать Родри в составе МанСити

Испанский хавбек провел невероятный 2024 год, но тяжелая травма выбила его из игры более чем на полгода. Теперь же Родри готов снова зажигать за МанСити.

Полузащитник Манчестер Сити Родри провел ударный прошлый год. Испанец стал чемпионом Англии и выиграл Евро-2024, после чего стал победителем "Золотого мяча".

По теме Цены шокируют болельщиков: рейтинг самых дорогих футболистов мира

Камбэк после операции

Впрочем, текущий сезон футболист почти весь пропустил, в сентябре испанец разорвал крестообразные связки. Родри перенес операцию, но теперь готов вернуться на поле.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на City Chief, Родри уже тренируется с командой. Есть высокая вероятность, что хавбек сыграет несколько матчей за Манчестер Сити в конце этого сезона.

В текущем сезоне хавбек отыграл всего три матча. Его травма сильно подкосила МанСити, ведь до конца сентября прошлого года манкунианцы лидировали в АПЛ.

Читайте также Зинченко на распутье: кто претендует на украинца и почему его карьера в Арсенале пошла на спад

Впрочем, после этого команда Гвардиолы окончательно выпала из чемпионской гонки и сейчас только борется за попадание в Лигу чемпионов. За четыре тура до финиша сезона Сити занимает четвертое место в АПЛ.