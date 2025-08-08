Роджер Федерер уже завершил свою карьеру и открывает новую страницу своей жизни в родной Швейцарии. 24 канал рассказывает о карьере, достижениях, а также личной жизни легенды тенниса.

Как Федерер начинал свой путь в теннисе?

Роджер Федерер родился в швейцарском Базеле 8 августа 1981 года. С восьми лет будущий обладатель многих титулов начал заниматься теннисом и футболом.

В возрасте 12 лет Федерер сделал выбор в пользу тенниса, покинув футбол. Карьера Роджера быстро шла вверх, уже в 1998 году он выиграл Уимблдон среди юниоров в одиночном разряде и US Open в парном.

В том же году Роджер Федерер сыграл в первом матче на взрослом уровне. В возрасте 17 лет швейцарский теннисист выступил на домашнем турнире ATP в Гштаде.

Первый титул ATP Федерер получил на турнире в Милане в 2001 году. Так начался путь будущей звезды и легенды большого тенниса.

Как стал иконой тенниса?

Роджер Федерер в 2003 году получил первый большой трофей в карьере на взрослом уровне. Швейцарский теннисист торжествовал на Уимблдоне, одолев в финале Марка Филиппуссиса.

С этого момента началась тотальная доминация Федерера в теннисе. Роджер с 2004 по 2007 год выиграл 11 турниров серии Grand Slam, а также был первой ракеткой мира 237 недель подряд – абсолютный рекорд.

Федерер впервые выиграл Уимблдон / Фото Getty Images

Главными соперниками Роджера Федерера на корте были Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Спортсмены сыграли между собой немалое количество матчей, а их противостояние окрестили "теннисной войной".

Надаль и Джокович имели разные стили игры, это заставило Федерера совершенствоваться и меняться, что и сделало Роджера легендой. Однако уже в 2010 году доминация швейцарского теннисиста завершилась.

Роджер Федерер за свою карьеру выиграл 20 титулов турниров серии Grand Slam, став первым теннисистом, которому покорилось это достижение.

В общем Федерер выиграл 103 титула ATP и 6 раз торжествовал на ATP Finals, где каждый год соревновались восемь лучших теннисистов.

Швейцарский теннисист имел успех на Олимпийских играх. В 2008 году Федерер завоевал "золото" в паре, а в 2012 получил серебряную медаль в одиночном разряде.

Когда завершил карьеру?

Роджер Федерер завершил профессиональную карьеру на Laver Cup в Лондоне – 23 сентября 2022 года. Тогда швейцарский теннисист сыграл в паре с Рафаэлем Надалем против Джек Сока и Фрэнсиса Тиафа.

Стоит отметить, что Федерер прибыл на арену заранее, чтобы насладиться своим последним днем на корте. На тренировке с Роджером находились только близкие и тренер.

После подготовки к матчу Роджер Федерер довольно долгое время сидел, глядя на трибуны, понимая, что больше не почувствует той атмосферы и поддержки людей, которые пришли поболеть за него.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль уступили, но сразу после матча трибуны начали, стоя аплодировать. Швейцарский и испанский теннисист не сдержали слез.

Что известно о личной жизни Федерера?

У Роджера Федерера есть жена Мирка Федерер, которая была профессиональной теннисисткой. Звездная спортивная пара познакомилась на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, а в 2011 году поженилась.

В 2009 году Федерер впервые стал отцом. У легендарного теннисиста родились две девочки-близняшки – Мирка и Шарлен. А в 2014 году пополнили семью Роджера парни-близнецы – Лео и Ленни.

После завершения карьеры Роджер Федерер продолжает заниматься спортом. Бывшая первая ракетка мира любит лыжный спорт, плавание, а также футбол и является большим фанатом родного Базеля и лондонского Арсенала.