Роджер Федерер вже завершив свою кар'єру та відкриває нову сторінку свого життя у рідній Швейцарії. 24 канал розповідає про кар'єру, досягнення, а також особисте життя легенди тенісу.

Як Федерер розпочинав свій шлях у тенісі?

Роджер Федерер народився у швейцарському Базелі 8 серпня 1981 року. З восьми років майбутній володар багатьох титулів почав займатись тенісом та футболом.

У віці 12 років Федерер зробив вибір на користь тенісу, покинувши футбол. Кар'єра Роджера швидко йшла угору, вже у 1998 році він виграв Вімблдон серед юніорів в одиночному розряді та US Open у парному.

У тому ж році Роджер Федерер зіграв у першому матчі на дорослому рівні. У віці 17 років швейцарський тенісист виступив на домашньому турнірі ATP у Гштаді.

Перший титул ATP Федерер здобув на турнірі у Мілані в 2001 році. Так розпочався шлях майбутньої зірки та легенди великого тенісу.

Як став іконою тенісу?

Роджер Федерер у 2003 році здобув перший великий трофей у кар'єрі на дорослому рівні. Швейцарський тенісист тріумфував на Вімблдоні, здолавши у фіналі Марка Філіппуссіса.

З цього моменту розпочалась тотальна домінація Федерера у тенісі. Роджер з 2004 по 2007 рік виграв 11 турнірів серії Grand Slam, а також був першою ракеткою світу 237 тижнів поспіль – абсолютний рекорд.

Федерер вперше виграв Вімблдон / Фото Getty Images

Головними суперниками Роджера Федерера на корті були Рафаель Надаль та Новак Джокович. Спортсмени зіграли між собою чималу кількість матчів, а їх протистояння охрестили "тенісною війною".

Надаль та Джокович мали різні стилі гри, це змусило Федерера вдосконалюватись та змінюватись, що й зробило Роджера легендою. Проте вже у 2010 році домінація швейцарського тенісиста завершилась.

Роджер Федерер за свою кар'єру виграв 20 титулів турнірів серії Grand Slam, ставши першим тенісистом, якому підкорилось це досягнення.

Загалом Федерер виграв 103 титули ATP та 6 разів тріумфував на ATP Finals, де кожен рік змагались вісім найкращих тенісистів.

Швейцарський тенісист мав успіх на Олімпійських іграх. У 2008 році Федерер завоював "золото" у парі, а у 2012 здобув срібну медаль в одиночному розряді.

Коли завершив кар'єру?

Роджер Федерер завершив професійну кар'єру на Laver Cup у Лондоні – 23 вересня 2022 року. Тоді швейцарський тенісист зіграв у парі з Рафаелем Надалем проти Джек Сока та Френсіса Тіафа.

Варто відзначити, що Федерер прибув на арену заздалегідь, аби насолодитись своїм останнім днем на корті. На тренуванні з Роджером перебували лише близькі та тренер.

Після підготовки до матчу Роджер Федерер доволі довгий час сидів, дивлячись на трибуни, розуміючи, що більше не відчує тієї атмосфери та підтримки людей, які прийшли повболівати за нього.

Роджер Федерер та Рафаель Надаль поступилися, але одразу після матчу трибуни почали, стоячи аплодувати. Швейцарський та іспанський тенісист не стримали сліз.

Що відомо про особисте життя Федерера?

У Роджера Федерера є дружина Мірка Федерер, яка була професійною тенісисткою. Зіркова спортивна пара познайомилася на Олімпійських іграх 2000 року у Сіднеї, а у 2011 році одружилася.

У 2009 році Федерер вперше став батьком. У легендарного тенісиста народилися дві дівчинки-близнючки – Мірка та Шарлен. А у 2014 році поповнили сім'ю Роджера хлопці-близнюки – Лео та Ленні.

Після завершення кар'єри Роджер Федерер продовжує займатись спортом. Колишня перша ракетка світу полюбляє лижний спорт, плавання, а також футбол та є великим фанатом рідного Базеля та лондонського Арсенала.