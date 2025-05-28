Огненный камбэк: Ястремская выбила из Ролан Гаррос вторую ракетку России

В среду, 28 мая, в Париже состоялись матчи второго раунда Открытого чемпионата Франции. На этой стадии украинка Даяна Ястремская встречалась с "нейтральной" Дианой Шнайдер.

Даяна Ястремская – Диана Шнайдер 2:0 (7:5, 7:5)

Для Даяны Ястремской и Дианы Шнайдер эта встреча стала второй в очном противостоянии. В 2024 году на турнире в Германии победу одержала "нейтралка", пишет 24 Канал.

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Топовый результат Ястремской

В мировом рейтинге WTA Шнайдер занимает высокое 12 место. В прошлом году россиянка выиграла пять турниров. Однако в текущем сезоне она не демонстрирует стабильной игры.

В первом сете представительница страны-агрессора уверенно повела в счете, взяв четыре подряд гейма. Такой ход матча не смутил Даяну. Одесситка сумела совершить эффектный камбэк, завершив сет со счетом 7:5 в свою пользу.

Второй сет лучше начала Ястремская, которая выиграла два подряд гейма. 12-я ракетка мира не собиралась уступать и навязала борьбу. После десяти геймов на корте был паритет – 5:5. Однако Даяна уже не отпустила победу, взяв два последних гейма – 7:5.

Ястремская во второй раз подряд пробилась в третий раунд Ролан Гаррос. В 1/16 финале украинка сыграет против еще одной "нейтралки" – Людмилы Самсоновой.

Напомним, что ранее участие в третьем круге гарантировали Элина Свитолина и Юлия Стародубцева. Ангелина Калинина свой матч 1/32 финала сыграет в четверг, 29 мая.