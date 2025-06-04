Призовые за Ролан Гаррос: какие средства заработали Свитолина и другие украинские теннисистки

Во Франции продолжается престижный турнир Ролан Гаррос 2025. Украинские теннисистки, к сожалению, завершили выступления на соревнованиях в Париже.

Последней из украинок турнир покинула Элина Свитолина, уступив Изе Швьонтек в четвертьфинале. Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки за участие на Ролан Гаррос в 2025 году, сообщает 24 канал.

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Как изменились призовые

По информации CBS Sports, призовой фонд Ролан Гаррос 2025 отличается от предыдущего года. Дело в том, что денежная награда выросла на 5,21 процента.

Победители Открытого чемпионата Франции получат 2,55 миллиона евро. В парных разрядах чемпионы разделят 590 тысяч евро на двоих. За участие в первом раунде основной сетки теннисисты заработают по 78 тысяч евро.

Участниками отбора на Ролан Гаррос выплатят 21 тысячу евро. Теннисистам, которые смогли преодолеть квалификацию дополнительно получат 43 тысячи евро.

Сколько получат украинки

Больше всего среди украинок заработала Элина Свитолина. Теннисистка сыграла в 1/4 финала Ролан Гаррос 2025 и получит за достижение этой стадии в одиночном турнире – 440 тысяч евро.

Украинки Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева покинули турнир в третьем круге и заработали по 168 тысяч евро. Кроме того, Даяна получит 8 тысяч 750 за евро за участие в первом круге парного разряда, а Юлия сыграла во втором круге в паре – 13 тысяч 750 евро.

Ангелина Калинина заработала 117 тысяч евро за одиночный разряд и 8 тысяч 750 за игру в паре. Марта Костюк и Анастасия Соболева получат по 78 тысяч евро, ведь они вылетели после первого круга.

Людмила Киченок получит 40 тысяч евро за выход в четвертьфинал микста и 8 тысяч 750 за участие в первом круге парного разряда. Надежда Киченок сыграла один матч в паре и заработала лишь 8 750 тысяч евро.