В четверг, 13 марта, в Лиге Европы 2024-2025 пройдут ответные матчи 1/8 финала. В одном из центральных поединков дня в Бильбао местный Атлетик будет принимать Рому, сообщает 24 Канал. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

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Рома мчится к трофею

Римский клуб катастрофически начал текущий сезон и уже дважды успел сменить главного тренера. И вот только в 2025 году под руководством Клаудио Раньери Рома начала приносить результат.

"Волки" одержали пять подряд побед в Серии А, что позволило команде запрыгнуть на седьмую строчку. Кроме того, в плей-офф Лиги Европы Рома уже выбили непростой Порту, а также вырвала дома победу над Атлетиком (2:1).

Сами же баски впечатляюще провели основную стадию турнира, выиграв шесть из 8-ми встреч. В чемпионате же подопечные Вальверде идут четвертыми, опережая Вильярреал на пять баллов.

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Фаворитом на выход в четвертьфинал благодаря победе в первой игре считается Рома. Ее итоговый успех оценивается в 1,61, тогда как Атлетика – в 2,40. Впрочем, непосредственно в этом матче больше шансов на победу имеют хозяева:

победа Атлетика – 1,99

ничья – 3,65

победа Ромы – 4,40

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Вероятность серии пенальти равна 5,50. При этом эксперты не верят в большое количество голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,18, тогда как на ТМ2,5 – 1,84.

Гол от Артема Довбика оценивается в 2,80. В последнее время украинец не всегда получает место в старте от тренера, однако в этом сезоне уже успел забить именно он остается главным бомбардиром "волков" – 14 голов в 36-ти матчах.