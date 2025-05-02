В чемпионате Италии 2024-2025 в эти выходные пройдут матчи 35 тура Серии А. На воскресенье, 4 мая, вынесена встреча с участием Ромы, которая в горловом матче сразится с Фиорентиной, сообщает 24 Канал. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

По теме Бывший клуб Довбика планирует вернуть украинского форварда

Бой за еврокубки

Команда Клаудио Раньери существенно изменилась в 2025 году. После провального старта сезона "волки" выдали мощную серию в феврале-марте и до сих пор не потерпели ни одного поражения в Серии А в этом году.

Как следствие, Рома ворвалась в борьбу за путевку в Лигу чемпионов. За четыре тура до финиша римляне занимают шестое место, отставая от топ-четверки всего на два балла.

Одним из конкурентов Ромы в этой борьбе является Фиорентина, которая расположилась на восьмом месте. Подопечные Палладино не проигрывают уже два месяца в Серии А, при этом оставаясь в борьбе за победу в Лиге конференций.

Читайте также От школьной парты до счастливой семьи: романтическая история Артема Довбыка и его жены Юлии

Прогноз Favbet

Впрочем, в этой встрече фаворитом считается именно Рома, которая на прошлой неделе сенсационно одолела Интер. Коэффициент на триумф команды Артема Довбика составляет 1,69, тогда как "фиалок" – 5,40. Ничья же оценивается в 3,80 согласно котировкам от Favbet.

При этом эксперты не ожидают результативного матча. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,02, тогда как на ТМ2,5 – 1,84. Вероятность того, что забьют оба клуба, равна 2,00. Отметим, что Артем Довбик остается главной ударной силой Ромы.

Украинец в этом сезоне сыграл уже аж 43 матча, оформив 16 голов и два ассиста. К слову, в первом круге Фиорентина уничтожила римлян со счетом 5:1. "Волки" вообще уже четыре встречи не могут обыграть "фиалок".