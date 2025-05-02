В чемпіонаті Італії 2024-2025 цими вихідними пройдуть матчі 35 туру Серії А. На неділю, 4 травня, винесена зустріч за участю Роми, яка у горловому матчі битиметься з Фіорентиною, повідомляє 24 Канал. Початок – о 19:00 за київським часом.

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Команда Клаудіо Раньєрі суттєво змінилась у 2025 році. Після провального старту сезону "вовки" видали потужну серію у лютому-березні та досі не зазнали жодної поразки в Серії А цього року.

Як наслідок, Рома увірвалась у боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів. За чотири тури до фінішу римляни посідають шосте місце, відстаючи від топ-четвірки всього на два бали.

Одним із конкурентів Роми у цій боротьбі є Фіорентина, яка розташувалась на восьмому місці. Підопічні Палладіно не програють вже два місяці в Серії А, при цьому залишаючись в боротьбі за перемогу в Лізі конференцій.

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Прогноз Favbet

Втім у цій зустрічі фаворитом вважається саме Рома, яка минулого тижня сенсаційно здолала Інтер. Коефіцієнт на тріумф команди Артема Довбика становить 1,69, тоді як "фіалок" – 5,40. Нічия ж оцінюється у 3,80 згідно з котируваннями від Favbet.

При цьому експерти не очікують на результативний матч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,02, тоді як на ТМ2,5 – 1,84. Ймовірність того, що заб'ють обидва клуби, дорівнює 2,00. Відзначимо, що Артем Довбик залишається головною ударною силою Роми.

Українець цього сезону відіграв вже аж 43 матчі, оформивши 16 голів та два асисти. До слова, у першому колі Фіорентина знищила римлян з рахунком 5:1. "Вовки" взагалі вже чотири зустрічі не можуть обіграти "фіалок".