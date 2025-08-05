Римский клуб не слишком доволен игрой Артема Довбика, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром клуба. Одним из вариантов для усиления называют бразильского футболиста Шахтера.

Итальянский клуб Рома активно работает на трансферном рынке этим летом. "Волки" назначили тренером Джан Пьеро Гасперини, а теперь могут приобрести одного из лидеров донецкого Шахтера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tuttomercatoweb.

По теме Рома установила ценник на Довбика: какие клубы претендуют на футболиста

Кто усилит Рому?

Рома решительно настроена усилить нападение к старту сезона в Серии А. Недавно римляне арендовали у Брайтона Эвана Фергюсона, а теперь рассматривают вариант с приобретением Эгиналду.

Бразилец не был приоритетной опцией для "волков". Однако Манчестер Сити не готов продавать Роме Клаудио Эчеверри, поэтому итальянцы обращают внимание на запасные варианты для усиления атакующего звена.

Гасперини хочет усилить конкуренцию для Артема Довбыка. Главными кандидатами пока называются Тайрик Джордж из Челси и собственно нападающий Шахтера. "Горняки" не против продать 20-летнего бразильца.

Но первое предложение Ромы было отклонено, ведь было ниже желаемых 15 миллионов евро. Контракт Эгиналду с дончанами рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

Читайте также Журналист назвал сумму, которую клуб АПЛ предлагал за Резника

Эгиналду или Довбик?

Напомним, что Шахтер подписал Эгиналду в 2023 году, заплатив 3,5 миллиона евро Васку да Гаме. За два сезона в Украине нападающий забил 11 голов в 60-ти матчах, а также выиграл чемпионат и два Кубка страны.

Отметим, что первый сезон Артема Довбыка в Роме не был провальным. Команда заняла 5 место в Серии А, а сам украинец забил 17 голов в 45-ти матчах. При этом титулованные итальянские клубы планируют купить лидера сборной Украины.