В чемпионате Италии 2024-2025 в этот уик-энд проходят матчи 19 тура Серии А. Центральная битва должна пройти в воскресенье, в рамках римского дерби встретятся Рома и Лацио, сообщает 24 Канал. Начало – 5 января в 21:45 по киевскому времени.

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Рома в середине таблицы

"Волки" переживают провальный период на старте текущей кампании. Рома уже дважды сменила главного тренера, а результаты остаются неутешительными. Римляне выиграли всего 5 из 18-ти матчей в Серии А, из-за чего ныне занимают аж десятое место.

Шансов зацепиться за еврокубки становится все меньше. Очень обидно, что частью этого провала стал Артем Довбик, перебравшийся в Рим из Жироны летом в статусе лучшего бомбардира Ла Лиги. При этом сам украинец не сильно разочаровывает в плане результативности.

На его счету 9 голов и два ассиста в 23-х матчах во всех турнирах. Однако это не помогает Роме избегать постоянных потерь очков. Теперь же на пути "волков" будет принципиальный соперник по дерби Лацио, который наоборот выступает лучше, чем ожидалось.

Несмотря на смену тренера и ухода ряда ключевых футболистов "орлы" ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас команда идет четвертой, но Ювентус, Фиорентина и Милан дышат в спину.

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Впрочем, в отчетном дерби Лацио видят как раз андердогами противостояния. Победа "орлов" оценивается в 3,10, тогда как успех Ромы – в 2,61. На ничью выставлен коэффициент 3,30.

При этом эксперты не ожидают результативной игры. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,90, тогда как на ТМ2,5 – 2,10. Приятно, что главным фаворитом на забитый гол является именно игрок сборной Украины:

Артем Довбик (Рома) – 2,10

Валентин Кастельянос (Лацио) – 2,80

Пауло Дибала (Рома) – 3,20

Лоренцо Пеллегрини (Рома) – 4,50

Маттиас Суле (Рома) – 4,50

Булае Диа (Лацио) – 4,50

Томмазо Бальданци (Рома) – 4,50

Эльдор Шомуродов (Рома) – 4,50

Маттия Дзакканьи (Лацио) – 5,00

Стефан Эль-Шаарави (Рома) – 5,00

Неудивительно, что большое количество голов в этом противостоянии маловероятно. В последних пяти римских дерби ни разу не было забито больше одного гола.