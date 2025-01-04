В чемпіонаті Італії 2024-2025 цього вікенду проходять матчі 19 туру Серії А. Центральна битва має пройти в неділю, в рамках римського дербі зустрінуться Рома та Лаціо, повідомляє 24 Канал. Початок – 5 січня о 21:45 за київським часом.

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Рома в середині таблиці

"Вовки" переживають провальний період на старті поточної кампанії. Рома вже двічі змінила головного тренера, а результати залишаються невтішними. Римляни виграли всього 5 з 18-ти матчів у Серії А, через що нині посідають аж десяте місце.

Шансів зачепитися за єврокубки стає все менше. Дуже прикро, що частиною цього провалу став Артем Довбик, який перебрався в Рим з Жирони влітку у статусі найкращого бомбардира Ла Ліги. При цьому сам українець не сильно розчаровує в плані результативності.

На його рахунку 9 голів та два асисти у 23-х матчах в усіх турнірах. Проте це не допомагає Ромі уникати постійних втрат очок. Тепер же на шляху "вовків" буде принциповий суперник по дербі Лаціо, який навпаки виступає краще, ніж очікувалось.

Попри зміну тренера та відходу ряду ключових футболістів "орли" ведуть боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів. Наразі команда йде четвертою, але Ювентус, Фіорентина та Мілан дихають у спину.

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Втім у звітному дербі Лаціо бачать як раз андердогами протистояння. Перемога "орлів" оцінюється у 3,10, тоді як успіх Роми – у 2,61. На нічию виставлений коефіцієнт 3,30.

При цьому експерти не очікують на результативну гру. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,90, тоді як на ТМ2,5 – 2,10. Приємно, що головним фаворитом на забитий гол є саме гравець збірної України:

Артем Довбик (Рома) – 2,10

Валентін Кастельянос (Лаціо) – 2,80

Пауло Дібала (Рома) – 3,20

Лоренцо Пеллегріні (Рома) – 4,50

Маттіас Суле (Рома) – 4,50

Булає Діа (Лаціо) – 4,50

Томмазо Бальданці (Рома) – 4,50

Ельдор Шомуродов (Рома) – 4,50

Маттія Дзакканьї (Лаціо) – 5,00

Стефан Ель-Шаараві (Рома) – 5,00

Недивно, що велика кількість голів у цьому протистоянні малоймовірна. У останніх п'яти римських дербі жодного разу не було забито більше одного голу.